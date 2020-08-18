Snøhetta, Studio Gang и Henning Larsen представили свои проекты для президентской библиотеки 26-го президента США Теодора Рузвельта, в Северной Дакоте. Всего участие в конкурсе принимали 12 компаний, а результат обещают потрясающий.

Теодор Рузвельт был 24 президентом США, сообщает Archdaily.

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По словам проектантов, их дизайн вдохновляется богатыми пейзажами северных районов штата, которые объединены наследием Теодора Рузвельта и уходят корнями в местную общину.



Вообще есть три варианта проекта / Фото Archdaily

Наше видение проекта коренится в ландшафте и сообществе, которое так любил Рузвельт – они такие же богатые и стойкие, как и 150 лет назад,

– рассказали архитекторы.



Другой вариант состоит из одного здания / Фото Archdaily

Комплекс зданий будет состоять из трех или четырех элементов в форме подковы, которые выполняют различные функции. Этот план является наиболее вероятным, но не окончательным, поэтому финалистов всего три.



Самый масштабный из всех проектов / Фото Archdaily

Вполне возможно, что в финальной проекте будут "зеленые" крыши и гармония с окружающим ландшафтом. Окончательный вариант планируют утвердить уже до конца 2020 года.

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