Snøhetta, Studio Gang та Henning Larsen представили свої проєкти для президентської бібліотеки 26-го президента США Теодора Рузвельта, що в Північній Дакоті. Загалом участь в конкурсі брали 12 компаній, а результат обіцяють приголомшливий.

Теодор Рузвельт був 24 президентом США, повідомляє Archdaily.

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За словами проєктантів, їхній дизайн надихається багатими пейзажами північних районів штату, які об'єднані спадщиною Теодора Рузвельта і сягають корінням у місцеву громаду.



Загалом є три варіанти проєкту / Фото Archdaily

Наше бачення проєкту закорінене в ландшафті та спільноті, яку так любив Рузвельт – вони такі ж багаті і стійкі, як і 150 років тому,

– розповіли архітектори.



Інший варіант складається з однієї будівлі / Фото Archdaily

Комплекс будівель складатиметься з трьох або чотирьох елементів у формі підкови, які виконують різні функції. Цей план є найімовірнішим, але не остаточним, відтак фіналістів усього три.



Наймасштабніший з усіх проєктів / Фото Archdaily

Цілком можливо, що у фінального проєкту будуть "зелені" дахи та гармонія з навколишнім ландшафтом. Остаточний варіант планують затвердити вже до кінця 2020 року.

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