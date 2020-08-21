Иногда на рынке недвижимости появляются различные экстраординарные варианты для покупки дома. Один из таких – двухэтажный мини-замок в городе Файет-Сити, в штате Миссури. Особенностью этой виллы является тюрьма на 9 камер, расположенная в подвале.

На сайте продажи указано, что тюрьма вполне легальная, сообщает Boredpanda.

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Внешне жилье выглядит как типичный двухэтажный дом в этой местности. Его площадь 229 квадратных метров, а участок занимает 566 квадратных метров.



Так дом выглядит снаружи / Фото Boredpanda

Он содержит почти все, что стоит ожидать от такого здания: две спальни, две ванные комнаты, кухня, гостиная, и место на чердаке.

Самое интересное здесь за внутренней дверью на кухне – лестница вниз приведет вас в подвал. Здесь расположена настоящая тюрьма. Зарешеченные окна, тяжелые металлические двери, нары и соответствующая атмосфера.



Тюрьма здесь довольно просторная / Фото Boredpanda

Двери в камеры имеют отверстия, через которые заключенным передают пищу, каждый "номер" оборудован туалетом, а некоторые из них душем.

Дело в том, что вилла была построена в 1875 году для городского шерифа, которые мог удерживать заключенных прямо в собственном подвале. В 2005 году дом подвергали капитальному ремонту, после которого здесь появился электрический камин и система кондиционирования.



Несмотря на большое количество ремонтов, тюрьма не потеряла своей атмосферы / Фото Boredpanda

Цена этого мини-замка сегодня составляет 350 тысяч долларов, а тюрьму советуют превратить в гостиничные номера.

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