Часом на ринку нерухомості з'являються різні екстраординарні варіанти для купівлі будинку. Один з таких – двоповерховий мінізамок у місті Файет-Сіті, що в штаті Міссурі. Особливістю цієї вілли є в'язниця на 9 камер, яка розташована у підвалі.

На сайті продажу вказано, що в'язниця є цілком легальною, повідомляє Boredpanda.

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Ззовні житло виглядає як типовий двоповерховий будинок у цій місцевості. Його площа 229 квадратних метрів, а ділянка займає 566 квадратних метрів.



Так будинок виглядає зовні / Фото Boredpanda

Він містить майже все, що варто очікувати від такого приміщення: дві спальні, дві ванні кімнати, кухня, вітальня, та простір на піддашші.

Найцікавіше тут за внутрішніми дверима на кухні – сходи вниз приведуть вас до підвалу. Тут розташована справжня в'язниця. Заґратовані вікна, важкі металеві двері, нари та відповідна атмосфера.



В'язниця тут доволі простора / Фото Boredpanda

Двері до камер мають отвори, через які в'язням передають їжу, кожен "номер" обладнаний туалетом, а деякі з них душем.

Річ у тім, що вілла була побудована у 1875 році для міського шерифа, які міг утримувати ув'язнених просто у власному підвалі. У 2005 році будинок піддавали капітальному ремонту, після якого тут з'явився електричний камін та система кондиціонування.



Попри велику кількість ремонтів, в'язниця не втратила своєї атмосфери / Фото Boredpanda

Ціна цього мінізамку сьогодні становить 350 000 доларів, а в'язницю радять перетворити на готельні номери.

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