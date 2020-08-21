У США продають будинок з в'язницею в підвалі – фото
Часом на ринку нерухомості з'являються різні екстраординарні варіанти для купівлі будинку. Один з таких – двоповерховий мінізамок у місті Файет-Сіті, що в штаті Міссурі. Особливістю цієї вілли є в'язниця на 9 камер, яка розташована у підвалі.
На сайті продажу вказано, що в'язниця є цілком легальною, повідомляє Boredpanda.
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Ззовні житло виглядає як типовий двоповерховий будинок у цій місцевості. Його площа 229 квадратних метрів, а ділянка займає 566 квадратних метрів.
Так будинок виглядає зовні / Фото Boredpanda
Він містить майже все, що варто очікувати від такого приміщення: дві спальні, дві ванні кімнати, кухня, вітальня, та простір на піддашші.
Найцікавіше тут за внутрішніми дверима на кухні – сходи вниз приведуть вас до підвалу. Тут розташована справжня в'язниця. Заґратовані вікна, важкі металеві двері, нари та відповідна атмосфера.
В'язниця тут доволі простора / Фото Boredpanda
Двері до камер мають отвори, через які в'язням передають їжу, кожен "номер" обладнаний туалетом, а деякі з них душем.
Річ у тім, що вілла була побудована у 1875 році для міського шерифа, які міг утримувати ув'язнених просто у власному підвалі. У 2005 році будинок піддавали капітальному ремонту, після якого тут з'явився електричний камін та система кондиціонування.
Попри велику кількість ремонтів, в'язниця не втратила своєї атмосфери / Фото Boredpanda
Ціна цього мінізамку сьогодні становить 350 000 доларів, а в'язницю радять перетворити на готельні номери.
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