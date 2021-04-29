Архитекторы MS Estudio создали библиотеку La Increible, которая станет одним из самых популярных мест района Ла-Кондеса, что в Мехико.

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Небольшое пространство имеет лишь 42 квадратных метра, но сумело поместить в себя стопки книг и места для чтения.

Книги и дерево создают невероятную атмосферу / Фото Archdaily

Деревянный интерьер и сетка из кленового дерева на потолке делает библиотеку уютным пространством, которое побуждает к чтению и которое не хочется покидать.

Место силы для жителей Мехико / Фото Archdaily

La Increible – это прекрасная современная библиотека, которая не требует много пространства, но приносит полезный и важный опыт для жителей района.