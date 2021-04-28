Бостонська фірма Safdie Architects завершить проєкт музею Crystal Bridges. Фінальна частина з'єднає мостом дві нові галереї.

Цікаво Рай для вихідних: у Чилі збудували чудову схованку для відпочинку від світу

Завершальна стадія будівництва вражаючого комплексу стартує на початку 2022 року і триватиме два роки.

Сучасний мистецький простір / Фото Dezeen

Внутрішній дворик буде покритий скляним куполом, що створить неймовірний "вхідний" простір музею.

Музей стане місцем активного життя / Фото Dezeen

Художній музей буде оточений 120 гектарами казкового лісу. Його дизайн – це колекція скляних павільйонів, які будуть з'єднані мостами, та великий зал.

Популярність нового чарівного музею гарантована / Фото Dezeen

Площа проєкту становить понад 20 тисяч квадратних метрів. Для досягнення цілей із інтеграції соціуму у мистецтво в нових спорудах Crystal Bridges розмістяться дві додаткові художні галереї, які будуть з'єднані новим мостом.

Новий музей – це чудовий місце сполучення мистецтва та суспільства, яке подарує відвідувачам незабутні враження.