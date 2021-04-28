Бостонська фірма Safdie Architects завершить проєкт музею Crystal Bridges. Фінальна частина з'єднає мостом дві нові галереї.
Цікаво Рай для вихідних: у Чилі збудували чудову схованку для відпочинку від світу
Завершальна стадія будівництва вражаючого комплексу стартує на початку 2022 року і триватиме два роки.
Сучасний мистецький простір / Фото Dezeen
Внутрішній дворик буде покритий скляним куполом, що створить неймовірний "вхідний" простір музею.
Музей стане місцем активного життя / Фото Dezeen
Художній музей буде оточений 120 гектарами казкового лісу. Його дизайн – це колекція скляних павільйонів, які будуть з'єднані мостами, та великий зал.
Популярність нового чарівного музею гарантована / Фото Dezeen
Площа проєкту становить понад 20 тисяч квадратних метрів. Для досягнення цілей із інтеграції соціуму у мистецтво в нових спорудах Crystal Bridges розмістяться дві додаткові художні галереї, які будуть з'єднані новим мостом.
Новий музей – це чудовий місце сполучення мистецтва та суспільства, яке подарує відвідувачам незабутні враження.