Удивительное здание расположено в районе Эстермальм. Оно начала свою историю с 1874 года как жилой дом, а до реставрации его использовали как офис и кинотеатр.

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3XN снова переоборудовала здание обратно в 18 квартир, расположенных на пяти этажах, и представила ресторан на первом этаже с вестибюлем, расположенным в бывшем фойе кинотеатра.

Центр Стокгольма – идеальное место для нового взгляда на реставрацию / Фото Dezeen

Новый офисный блок был разработан как дополнение к его историческому окружению. Форма здания, материалы и архитектурные детали имеют цель переосмыслить архитектурный стиль района.

Уникальный фасад / Фото Dezeen

Выбор облицовки из красного кирпича обусловлен подобными фасадами на соседних улицах, а "изогнутость" фасада придает зданию динамики и особенности.