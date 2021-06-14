Дивовижна будівля розташована в районі Естермальм. Вона почала свою історію з 1874 року як житловий будинок, а до реставрації її використовували як офіс та кінотеатр.

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3XN знову переобладнала будівлю назад у 18 квартир, розташованих на п'яти поверхах, та представила ресторан на першому поверсі з вестибюлем, розміщеним у колишньому фойє кінотеатру.

Центр Стокгольма – ідеальне місце для нового погляду на реставрацію / Фото Dezeen

Новий офісний блок був розроблений як доповнення до його історичного оточення. Форма будівлі, матеріали та архітектурні деталі мають на меті переосмислити архітектурний стиль району.

Унікальний фасад / Фото Dezeen

Вибір облицювання з червоної цегли зумовлений подібними фасадами на сусідніх вулицях, а "вигнутість" фасаду додає будівлі динаміки та особливості.