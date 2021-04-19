Небольшая черная кабинка спроектирована для детей и их друзей как место для отдыха и игр. Избушка в форме палатки стала замечательным таинственным убежищем.

Хижина в невероятном лесу имеет деревянный интерьер и приятное оформление. Компания Crump Architects разработала небольшую каркасную кабину в форме буквы "А" для двух ребят и их друзей.

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Домик на дереве окружен австралийскими кустами и расположен между большим камнем и холмом.

Невероятное место / Фото Сontemporist

Внутренний салон возведен из переработанных материалов. Строители даже использовали старый навес для автомобилей. Это прекрасная возможность из чего-то старого и ненужного свести место для отдыха.



Уютная хижина / Фото Сontemporist

При строительстве были использованы такие материалы как черные металлические кровли, фанера и переработанные старые двери.



Волшебные детали / Фото Сontemporist

Через остекленный фасад можно наблюдать за солнцем и видом.

Продуманное внутреннее пространство / Фото Сontemporist

Интерьер хижины разделен на несколько зон: место для отдыха и диван на двоих, камин и поднятая площадка для размещения дополнительной кровати.