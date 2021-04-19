Невелика чорна кабінка спроєктована для дітей та їхніх друзів як місце для відпочинку та ігор. Хатинка у формі палатки стала чудовим таємничим прихистком.

Хатина у неймовірному лісі має дерев'яний інтер'єр та приємне оформлення. Компанія Crump Architects розробила невелику каркасну каюту у формі букви "А" для двох хлопців та їхніх друзів.

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Будиночок на дереві оточений австралійськими кущами й розташований між великим каменем та пагорбом.

Неймовірне місце / Фото Сontemporist

Внутрішній салон зведений з перероблених матеріалів. Будівельники навіть використали зруйнований навіс для автомобілів. Це чудова нагода із чогось старого та непотрібного звести місце для відпочинку.



Затишна хатина / Фото Сontemporist

При будівництві було використано такі матеріали як чорні металеві покрівлі, фанера та перероблені старі двері.



Чарівні деталі / Фото Сontemporist

Через засклений фасад можна спостерігати за сонцем та краєвидом.



Продуманий внутрішній простір / Фото Сontemporist

Інтер'єр хатини розподілений на кілька зон: місце для відпочинку та канапа на двох, камін та піднятий майданчик для розміщення додаткового ліжка.