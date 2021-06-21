Коттедж Yitingting расположен в городе Тунлу, что в провинции Чжэцзян. Сначала на этом месте был двухэтажный народный дом с утрамбованной земли, но владельцы решили построить новый дом.

Интересно Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3

Коттедж из-за условий застройки имеет площадь всего 98 квадратных метров, но дизайнерам удалось воплотить в этом пространстве много своих идей.

Объятия природы / Фото Archdaily

Поскольку дом окружен лесом, дизайнеры сосредоточились на том, чтобы не отделять фасад от окружения, а наоборот – "занести" природу внутрь дома.

Открытое и уютное жилье посреди леса / Фото Archdaily

Все внутреннее пространство минималистичное. Идея заключалась в том, чтобы не отвлекать владельцев от природного окружения многими мелкими деталями. В доме есть кухня, спальня, гостиная и кабинет, а также террасы, с которых приятно наслаждаться природой. Это коттедж – настоящая мечта для тех, кто планирует свою жизнь среди природы.

Природа проникла внутрь дома / Фото Archdaily