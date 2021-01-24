Токио – один из самых населенных городов мира, однако по эстетическим и инженерныv соображениям небоскребы появились в этом мегаполисе довольно недавно. Подробнее о самой высокой башне Японии, которая завораживает своим видом – в нашем материале.

Архитекторы обнародовали проект Torch tower – 390-метровой факельной башни в Токио. Проект предусматривает офисы, коммерческие помещения, гостиницы, а также культурные и спортивные сооружения, сообщает Global constructionre view.

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В здании должно быть 63 этажа, а общая площадь помещений составит 544 тысяч квадратных метров.

Невероятное высотное здание / Фото Global constructionre view

Башню спроектировали Sou Fujimoto, Mitsubishi Estate Company и Mitsubishi Jisho Sekke. Она должна быть закончена в 2027 году.

Это будет прекрасное место для людей / Фото Global constructionre view

Высота башни составит около 400 метров. Небоскреб будет иметь волнообразную форму.

Оригинальное пространство у башни / Фото Global constructionre view

Стоимость проекту составляет 8 миллиардов долларов. Небоскреб стратегически связан с двумя основными транзитными центрами: станцией Токио – первичным междугородным железнодорожным терминалом города, и станцией Otemachi – крупнейшей и второй по загруженности станции метро в городе.