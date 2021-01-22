Апартаменты рядом с океаном – это место, которое хочется называть домом и куда хочется возвращаться после тяжелого рабочего дня. О новом жилом комплексе в Сиднее, который поражает своей архитектурой и расположением – читайте в материале.

По информации Archdaily, жилой комплекс имеет феерическую форму и площадь 9600 квадратных метров. Он расположен в центральном районе Сиднея – Барангару.

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Этот промышленный район претерпел существенные изменения. Здесь образовались парковые участки с несколькими новыми многоквартирными домами, а также станция метро. Архитектором проекта является компания Fjmt.

Удивительный вид комплекса в новом современном районе / Фото Archdaily

Длинное линейное здание построено на набережной. Конструкция разделена на две формы: масштабируемую прямолинейную и более высокую и органическую, обращенную к главному открытому пространству.

Космическая форма сооружения / Фото Archdaily

В жилом комплексе было очень важно сохранить чувство приватности в квартирах, которые выходят как на набережную, так и на коммерческие башни.

Увлекательная набережная – отличная приманка жилого комплекса / Фото Archdaily

На первых этажах запланирована розничная торговля и питания, а с другой стороны комплекса предусмотрен выход на общественную площадь.