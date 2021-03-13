Трансформационный проект Knight Campus ориентирован на поддержку исследователей в процессе продвижения инициативы сократить сроки между открытием, разработкой и внедрением инноваций, которые будут иметь положительное влияние на общество.

Knight Campus поощряет сотрудничество между исследователями из самых разных научных отраслей и призван создать больше взаимодействий между ними в среде, которое способствует здоровью и оптимизирует человеческие ресурсы.

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Инновационный комплекс имеет Г-образные башни, которые обращены друг к другу, чтобы подчеркнуть поднятую террасу и внутренний дворик, соединенные сверху прозрачным разъемом.

Полупрозрачный навес над террасой обеспечивает защиту во время дождя и наполняет светом внешнюю среду для отдыха.

Невероятные панорамные окна / Фото Аrchdaily

Северные стороны двух башен, которые состоят из внутреннего дворика и террасы, охватывают пространство в стеклянной системе навесных стен, которая раскрывает структуру здания.

Шикарное пространство для отдыха / Фото Аrchdaily

Открытые рабочие пространства с переменным масштабом распределены по объекту и позволяют исследовательским группам пользоваться различными средами.

Два верхних этажа заведения содержат междисциплинарные исследовательские зоны, объединяющие экспериментальные и вычислительные исследования.

Грандиозный вид комплекса / Фото Аrchdaily

Автором этого грандиозного проекта является архитектурная студия Ennead Architects+Bora Architects. Он имеет впечатляющий размер – 21 тысячу квадратных метров.

Прозрачность и открытое пространство способствуют общению в лабораториях и повышают эффективность здания: благодаря уменьшению объема площадок для стендов необходимо меньшее количество воздуха, а использование энергии существенно уменьшается.