Тропическая сказка: неприхотливый семейный дом в Бангалоре

Бангалор славится тропическим климатом и красивыми пейзажами. Как этим воспользовались архитекторы – читайте в материале.

Дом в сельской части Бангалора имеет очень мало стен, чтобы хозяева всегда могли наслаждаться тропической красотой места.

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С этой же целью архитекторы подняли дом нал землей. Это значительно увеличило угол обзора и добавило дому оригинальности.

Замечательный семейный дом в Индии / Фото Dezeen

Кроме того, это позволило расположить под домом приятную обеденную зону, которой можно пользоваться даже сразу после купания в бассейне.

Удачное сочетание дерева и бетона / Фото Dezeen

Все помещения дома можно полностью открыть – жалюзи легко снимаются и открывают сказочный вид на тропические окрестности. Этот дом – волшебный вариант семейного жилья в тропическом климате.

Полная открытость дома / Фото Dezeen