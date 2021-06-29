Будинок у сільській частині Бангалору має дуже мало стін, аби господарі завжди могли насолоджуватися тропічною красою місця.
Читайте також Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3
З цією ж метою архітектори підняли будинок нал землею. Це значно збільшило кут огляду та додало будинку оригінальності.
Чудовий сімейний дім в Індії / Фото Dezeen
Окрім того, це дозволило розташувати під будинком приємну обідню зону, якою можна користатися навіть одразу після купання в басейні.
Вдале поєднання дерева та бетону / Фото Dezeen
Усі приміщення будинку можна повністю відкрити – жалюзі легко знімаються та відкривають казковий вид на тропічні околиці. Цей будинок – чарівний варіант сімейного житла у тропічному кліматі.
Повна відкритість будинку / Фото Dezeen