Убежище из шишек: уникальное решение из лесов Швеции

Оказывается, шишки – прекрасный экологический строительный материал, из которого можно создать даже палатку в лесу.

Команда Ulf Mejergren создала уютное лесной убежище от дождя, использовав тысячи сосновых шишек.

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В основном шишки в лесах остаются на земле и мало кто обращает на них внимание. Архитекторы с помощью простой конструкции решили найти им новое применение.

Удобное убежище он непогоды / Фото Designboom

Для создания конструкции нужна лишь легкая сетчатая рама в форме конуса. Элементы рамы надо разместить близко друг к другу, чтобы легче было соединять элементы и добавить палатке устойчивости. Также с помощью рамы можно придать конструкции индивидуальную форму.

Новая жизнь тысяч шишек / Фото Designboom