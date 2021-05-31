Команда Ulf Mejergren створила затишний лісовий прихисток від дощу, використавши тисячі соснових шишок.

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Здебільшого шишки у лісах залишаються на землі і мало хто звертає на них увагу. Архітектори за допомогою простої конструкції вирішили знайти їм нове застосування.

Зручний сховок він негоди / Фото Designboom

Для створення конструкції потрібна лише легка сітчата рама у формі конусу. Елементи рами треба розмістити близько один до одного, щоб легше було з'єднувати елементи та надати намету стійкості. Також за допомогою рами можна надати конструкції індивідуальної форми.

Нове життя тисяч шишок / Фото Designboom