Проект Восточного интегрированного транспортного узла аэропорта Шэньчжэнь создала архитектурная фирма Grimshaw.

Читайте также Энергетический вызов в Хельсинки: проект уникальных термальных островов

Интегрированный воздушный узел аэропорта Шэньчжэнь будет иметь инновационный вид и созданный по подобию магрових лесов.

Инновационные сооружения / Фото Dezeen

Дизайн характеризуется широкими колоннами и волнистым ландшафтом. Мангровые деревья стали прототипом благодаря особому символическому значению в Шэньчжэне.



Невероятный дизайн / Фото Dezeen

Это попытка воссоздать высокоэффективные природные формы древесных пород, которые описываются как один из наиболее эффективных поглотителей углерода на планете.

Шикарный проект / Фото Dezeen

Нас часто вдохновляет перенос геометрий и форм из природы в архитектуру, – пояснил Джолион Бревис, партнер Grimshaw.



Новая воздушная развязка / Фото Dezeen

Комплекс высокоэффективных зданий станет местом для удобства и комфорта.



Вид на аэропорт / Фото Dezeen

Дизайн фирмы Grimshaw стал победителем международного конкурса и выбран среди других проектов известных студий, таких как Zaha Hadid Architects, Foster+Partners и BIG.