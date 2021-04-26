Проект Восточного интегрированного транспортного узла аэропорта Шэньчжэнь создала архитектурная фирма Grimshaw.
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Интегрированный воздушный узел аэропорта Шэньчжэнь будет иметь инновационный вид и созданный по подобию магрових лесов.
Инновационные сооружения / Фото Dezeen
Дизайн характеризуется широкими колоннами и волнистым ландшафтом. Мангровые деревья стали прототипом благодаря особому символическому значению в Шэньчжэне.
Невероятный дизайн / Фото Dezeen
Это попытка воссоздать высокоэффективные природные формы древесных пород, которые описываются как один из наиболее эффективных поглотителей углерода на планете.
Шикарный проект / Фото Dezeen
Нас часто вдохновляет перенос геометрий и форм из природы в архитектуру, – пояснил Джолион Бревис, партнер Grimshaw.
Новая воздушная развязка / Фото Dezeen
Комплекс высокоэффективных зданий станет местом для удобства и комфорта.
Вид на аэропорт / Фото Dezeen
Дизайн фирмы Grimshaw стал победителем международного конкурса и выбран среди других проектов известных студий, таких как Zaha Hadid Architects, Foster+Partners и BIG.