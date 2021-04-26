Проєкт Східного інтегрованого транспортного вузла аеропорту Шеньчжень створила архітектурна фірма Grimshaw.
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Інтегрований повітряний вузол аеропорту Шеньчжень матиме інноваційний вигляд та створений за подобою магрових лісів.
Інноваційні споруди / Фото Dezeen
Дизайн характеризується широкими колонами та хвилястим ландшафтом. Мангрові дерева стали прототипом завдяки особливому символічному значенню в Шеньчжені.
Неймовірний дизайн / Фото Dezeen
Це спроба відтворити високоефективні природні форми деревних порід, які описуються як один з найбільш ефективних поглиначів вуглецю на планеті.
Шикарний проєкт / Фото Dezeen
Нас часто надихає перенесення геометрій та форм з природи в архітектуру, – пояснив Джоліон Бревіс, партнер Grimshaw.
Нова повітряна розв’язка / Фото Dezeen
Комплекс високоефективних будівель стане місцем для зручності та комфорту.
Вид на аеропорт / Фото Dezeen
Дизайн фірми Grimshaw став переможцем міжнародного конкурсу та обраний серед інших проєктів відомих студій, таких як Zaha Hadid Architects, Foster+Partners та BIG.