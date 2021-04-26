Проєкт Східного інтегрованого транспортного вузла аеропорту Шеньчжень створила архітектурна фірма Grimshaw.

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Інтегрований повітряний вузол аеропорту Шеньчжень матиме інноваційний вигляд та створений за подобою магрових лісів.

Інноваційні споруди / Фото Dezeen

Дизайн характеризується широкими колонами та хвилястим ландшафтом. Мангрові дерева стали прототипом завдяки особливому символічному значенню в Шеньчжені.



Неймовірний дизайн / Фото Dezeen

Це спроба відтворити високоефективні природні форми деревних порід, які описуються як один з найбільш ефективних поглиначів вуглецю на планеті.

Шикарний проєкт / Фото Dezeen

Нас часто надихає перенесення геометрій та форм з природи в архітектуру, – пояснив Джоліон Бревіс, партнер Grimshaw.



Нова повітряна розв’язка / Фото Dezeen

Комплекс високоефективних будівель стане місцем для зручності та комфорту.



Вид на аеропорт / Фото Dezeen

Дизайн фірми Grimshaw став переможцем міжнародного конкурсу та обраний серед інших проєктів відомих студій, таких як Zaha Hadid Architects, Foster+Partners та BIG.