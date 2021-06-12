Этот загородный домик с уникальной формой стал достоянием чешской архитектуры. Над проектом работал Станислав Фиала.

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Дом имеет площадь 335 квадратных метров. Он расположен в конце дачного квартала, поэтому защищен от постороннего шума.

Бассейн – жемчужина дома / Фото Archdaily

Дом расположен на склоне, участок окружает живописный лес. Именно это вдохновило создателя на естественную и открытую концепцию.

Функциональная зона отдыха / Фото Archdaily

Фасад дома сделан из лиственницы и зеркальных полос, что подчеркивает его связь с окружающей средой.

Рабочее место окутано вдохновением / Фото Archdaily

Весь дом "окутанный" террасами и открытыми пространствами. Светлый интерьер и панорамные окна создают незабываемую атмосферу, жить в которой – одно удовольствие.

В спальне много возможностей для чтения / Фото Archdaily