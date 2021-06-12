Цей заміський будиночок з унікальною формою став надбанням чеської архітектури. Над проєктом працював Станіслав Фіала.

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Будинок має площу 335 квадратних метрів. Він розташований у кінці дачного кварталу, тому захищений від постороннього шуму.

Басейн – перлина дому / Фото Archdaily

Дім розташований на схилі, ділянку оточує мальовничий ліс. Саме це надихнуло творця на природну та відкриту концепцію.

Функціональна зона відпочинку / Фото Archdaily

Фасад будинку зроблений з модрини та дзеркальних смуг, що підкреслює його зв'язок з навколишнім середовищем.

Робоче місце оповите натхненням / Фото Archdaily

Увесь будинок "огорнутий" терасами та відкритими просторами. Світлий інтер'єр та панорамні вікна створюють незабутню атмосферу, жити в якій – одне задоволення.

У спальні багато можливостей для читання / Фото Archdaily