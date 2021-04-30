Японско-австралийская архитектурная студия Atelier создала ряд домиков, которые не требуют большого пространства.
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Небольшие домики имеют довольно уютный дизайн. Это стало результатом сочетания японских и австралийских традиций.
Заполнение городского пространства / Фото Dezeen
Небольшая деревянная конструкция является экологичной, не требует больших затрат и гибкая к потребностям своих владельцев.
Домик подходит для любых пространств / Фото Dezeen
Архитекторы уверены, что подобные конструкции будут иметь долгое будущее, ведь побеждают пластиковые аналоги по всем параметрам.
Уют при любых условиях / Фото Dezeen