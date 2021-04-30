Японсько-австралійська архітектурна студія Atelier створила ряд будиночків, які не потребують великого простору.

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Невеликі будиночки мають доволі затишний дизайн. Це стало результатом поєднання японських та австралійських традицій.

Заповнення міського простору / Фото Dezeen

Невелика дерев'яна конструкція є екологічною, не потребує великих затрат та гнучка до потреб своїх власників.

Будиночок підходить для будь-яких просторів / Фото Dezeen

Архітектори переконані, що подібні конструкції матимуть довге майбутнє, адже перемагають пластикові аналоги за всіма параметрами.

Затишок за будь-яких умов / Фото Dezeen