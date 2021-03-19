В Италии построили дом, который может летать и вращаться за солнцем. Он изготовлен из переработанных материалов и скользит на расстояние 12 метров.

Дом разработан и построен его владельцем, Еннунцио Лагомарсини. Этот летучий дом расположен в городе Кастельнуово-Магра, в Италии. Сам Лагомарсини долгие годы работал в своей семейной строительной компании, откуда получил знания о строительстве и технике.

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Особняк построен с 1987 по 1994 годы. Летучий дом имеет 110 квадратных метров и расположен на двух этажах, включая две большие террасы.

Уникальный дом / Фото Designboom

Дом построен с использованием переработанных строительных и морских материалов. Он поддерживается металлической платформой, которая позволяет поднять его на 20 метров над землей благодаря гидроцилиндрам.

Особая конструкция дома / Фото Designboom

Дом вращается на 360 градусов и скользит по двум путям на расстояние 12 метров. Вращение вокруг своей оси занимает 54 минуты.

Владелец рядом со своим творением / Фото Designboom

Замысел построения такого необычного дома заключался в том, чтобы постоянно следовать за солнцем, как будто подсолнух. В 2012 году Аннунцио выполнил незначительное техническое обслуживание и реконструкцию своего уникального творения.