Украшение Манхэттена: В Нью-Йорке открыли удивительный островок для социальной активности

Парки и стадионы – не единственное место, где можно отдохнуть в условиях мегаполиса. Какое решение придумали в Нью-Йорке – читайте в материале.

Как рассказал архитекор Томас Хизервик, Little Island – это попытка "бегства из Манхэттена" для наслаждения социальными активностями.

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Проект был создан в партнерстве с инженерной фирмой Arup и ландшафтными архитекторами MNLA. Островок опирается на 132 бетонные колонны.

Уникальный социальный проект / Фото Dezeen

Сначала Хизервик получил задание разработать дизайн причала, но он решил создать активную зону подальше от берега. По его мнению, это дает посетителям возможность оглянуться на Нью-Йорк.

"Побег" из мегаполиса / Фото Dezeen

Сначала остров должен был быть дальше от берега, но ураган Сэнди отверг эту идею. Поднятие над водой и неравномерный ландшафт острова позволяют посетителям получить различный опыт на небольшой площади.

Островные развлечения / Фото Dezeen