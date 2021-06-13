Новый офис компании имеет площадь всего 88 квадратных метров. Команда преобразила старое заброшенное помещение вблизи Токийского университета искусств.

Интересно Удобная и эффективная парковка: все, что нужно знать о подземной автостоянке

Рабочее место от улицы отделяют четыре деревянных экрана, которые работники в основном решают оставить открытыми.

Уличный офис / Фото Archdaily

Интерьер отделан ровальной краской, а открытые балки позволяют повесить гамак и погрузиться в творческий поиск.

Офис не требовал больших капиталовложений / Фото Archdaily

Небольшое пространство вместило удобное рабочее место для каждого работника, но вместе с тем гарантировало активное взаимодействие и общение.

Место командной работы / Фото Archdaily