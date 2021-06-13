Новый офис компании имеет площадь всего 88 квадратных метров. Команда преобразила старое заброшенное помещение вблизи Токийского университета искусств.
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Рабочее место от улицы отделяют четыре деревянных экрана, которые работники в основном решают оставить открытыми.
Уличный офис / Фото Archdaily
Интерьер отделан ровальной краской, а открытые балки позволяют повесить гамак и погрузиться в творческий поиск.
Офис не требовал больших капиталовложений / Фото Archdaily
Небольшое пространство вместило удобное рабочее место для каждого работника, но вместе с тем гарантировало активное взаимодействие и общение.
Место командной работы / Фото Archdaily