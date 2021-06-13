Новий офіс компанії має площу лише 88 квадратних метрів. Команда змінила старе занедбане приміщення поблизу Токійського університету мистецтв.
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Робоче місце від вулиці відділяють чотири дерев'яні екрани, які працівники здебільшого вирішують залишити відкритими.
Вуличний офіс / Фото Archdaily
Інтер'єр оброблений ровальною фарбою, а відкриті балки дозволяють повісити гамак та зануритись у творчий пошук.
Офіс не потребував великих капіталовкладень / Фото Archdaily
Невеликий простір вмістив зручне робоче місце для кожного працівника, але разом з тим гарантував активну взаємодію та спілкування.
Місце командної роботи / Фото Archdaily