Уличный офис: в Японии создали неординарное место для работы

Работа архитекторов требует большой концентрации и вдохновения. Компания MARU создала для своих работников необычное место работы, которое побуждает их думать вне рамок.

Новый офис компании имеет площадь всего 88 квадратных метров. Команда преобразила старое заброшенное помещение вблизи Токийского университета искусств.

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Рабочее место от улицы отделяют четыре деревянных экрана, которые работники в основном решают оставить открытыми.

Уличный офис / Фото Archdaily

Интерьер отделан ровальной краской, а открытые балки позволяют повесить гамак и погрузиться в творческий поиск.

Офис не требовал больших капиталовложений / Фото Archdaily

Небольшое пространство вместило удобное рабочее место для каждого работника, но вместе с тем гарантировало активное взаимодействие и общение.

Место командной работы / Фото Archdaily