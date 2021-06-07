Жилой комплекс расположен в Сент-Луисе, штат Миссури. Фасад здания выполнен под углом, чтобы создать много открытых пространств на каждом ярусе здания. На крыше дома создали общее пространство с газоном и местом для отдыха для всех жителей.

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Площадь проекта впечатляет – она составляет более 48 тысяч квадратных метров.



Красивое здание / Фото Archdaily

Автором проекта является архитектурная студия Studio Gang.



Особенный проект / Фото Archdaily

Благодаря уникальной форме здания и удачному расположению с каждого уголка сооружения открывается вид на лесопарк или на старинную арку на востоке.

Волшебные апартаменты / Фото Archdaily

Для удобства жителей и гостей нижние уровни комплекса заняла просторная парковка.

Форма и фасад дома несут также экологическое значение. Таким образом удалось уменьшить общую энергетическую нагрузку и повысить комфорт жителей.