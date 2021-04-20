Простой и в то же время современный дом имеет геометрическую форму и невероятный ландшафтный дизайн. Вилла расположена на угловом участке, а дзен-сад окутывает его пространства.

Недавно завершилось строительство красивого дома с прекрасной территорией, наполненной многочисленной зеленью. Вилла с особым ландшафтом в японском стиле расположена в Сидоархо, что в Индонезии.

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Фасад дома украшен деревом, плиткой и сталью.

Волшебный дом / Фото Сontemporist

Удивительный сад окружает темно-матовый деревянный забор. Здесь также есть декоративные деревья, белая галька, серые камни и небольшие участки травы. В саду установлено особое освещение, которое позволяет наслаждаться растениями ночью.

Стильный дизайн / Фото Сontemporist

Гостиная оснащена художественными панелями, которые скрывают встроенные лестницы. Эти панели также стали фоном для телевизора. Гостиная разделяет большую комнату открытого плана на деревянную кухню и обеденную зону.

Невероятная зелень / Фото Сontemporist

Домашний офис имеет зеркальные шкафы, которые расположены над письменным столом. Коридор облицован шкафами из темного дерева и скрытым освещением, которое обеспечивает комфортный доступ к основной спальне.

Прекрасное место / Фото Сontemporist

Во внутреннем дворике есть деревянная терраса, которая оборудована круглым столом и открытыми стульями. Облицовка внутренней стены ограждения похожа на озеленение внешней стороны дома.