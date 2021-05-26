Дегустация вина – это процесс, который требует особой атмосферы.
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Архитекторы Clayton Korte показали свое видение этого помещения, которое поражает с первого взгляда.
Невероятная естественная атмосфера / Фото Archdaily
Новая частная винная пещера в Техасе построена просто внутри горы. Вход в помещение интригует, ведь показывает только маленькую частичку помещения площадью 1405 квадратных метров.
Уникальный экстерьер / Фото Archdaily
Сочетание камня и дерева помогло создать простой, но в то же время изысканный интерьер, который прекрасно подходит для наслаждения вином и неторопливых дружеских разговоров. Новый винный погреб внутри горы – уникальный проект, который поражает подходом и направленностью на невероятный результат.
Замечательное место для дегустации вина / Фото Archdaily