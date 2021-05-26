Уникальный винный погреб В США построили невероятное сооружение просто внутри горы

В последнее время в архитектуре приобретает популярность тренд полного или частичного слияния с ландшафтом. Как в США создали проект, который поражает всех любителей природы – читайте в материале.

Дегустация вина – это процесс, который требует особой атмосферы.

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Архитекторы Clayton Korte показали свое видение этого помещения, которое поражает с первого взгляда.

Невероятная естественная атмосфера / Фото Archdaily

Новая частная винная пещера в Техасе построена просто внутри горы. Вход в помещение интригует, ведь показывает только маленькую частичку помещения площадью 1405 квадратных метров.

Уникальный экстерьер / Фото Archdaily

Сочетание камня и дерева помогло создать простой, но в то же время изысканный интерьер, который прекрасно подходит для наслаждения вином и неторопливых дружеских разговоров. Новый винный погреб внутри горы – уникальный проект, который поражает подходом и направленностью на невероятный результат.

Замечательное место для дегустации вина / Фото Archdaily