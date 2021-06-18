Увлекательная перестройка: как выглядит вдохновленный фермой дом

Благодаря реконструкции в Студио-Сити старый дом получил дополнительную площадь и уютный дизайн. Трансформация предусматривала удвоение размеров дома и создания смелого фасада из темного дерева.

В штате Калифорния завершилось восстановление изысканного дома с А-формой. Ранее одноэтажное здание получило второй этаж и обновленный фасад.

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Проект реконструкции принадлежит одному из самых известных архитекторов Лос-Анджелеса Робу Диасу.



Стильный фасад / Фото Сontemporist

В доме устроили невероятную прихожую, наполненную деревянными деталями. Здесь разместили деревянный консольный стол, круглое зеркало, настенные бра и белый дубовый настил.



Уютный интерьер / Фото Сontemporist

Обеденная зона с деревянной лавкой в одном конце отделяет гостиную от кухни. Большие раздвижные стеклянные двери открывают пространство во двор.

Шикарное пространство / Фото Сontemporist

Уютный дворик, созданный для развлечений, имеет место обеда на открытом воздухе. Здесь также высадили более 500 растений, которые добавляют двору пышную текстуру и приватность.



Волшебный дом / Фото Сontemporist

В доме также есть солнечная комната со стеклянными стенами и мансардным окном.