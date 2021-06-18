Увлекательная перестройка: как выглядит вдохновленный фермой дом

Благодаря реконструкции в Студио-Сити старый дом получил дополнительную площадь и уютный дизайн. Трансформация предусматривала удвоение размеров дома и создания смелого фасада из темного дерева.
В штате Калифорния завершилось восстановление изысканного дома с А-формой. Ранее одноэтажное здание получило второй этаж и обновленный фасад.
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Проект реконструкции принадлежит одному из самых известных архитекторов Лос-Анджелеса Робу Диасу.
Стильный фасад / Фото Сontemporist
В доме устроили невероятную прихожую, наполненную деревянными деталями. Здесь разместили деревянный консольный стол, круглое зеркало, настенные бра и белый дубовый настил.
Уютный интерьер / Фото Сontemporist
Обеденная зона с деревянной лавкой в одном конце отделяет гостиную от кухни. Большие раздвижные стеклянные двери открывают пространство во двор.
Уютный дворик, созданный для развлечений, имеет место обеда на открытом воздухе. Здесь также высадили более 500 растений, которые добавляют двору пышную текстуру и приватность.
Волшебный дом / Фото Сontemporist
В доме также есть солнечная комната со стеклянными стенами и мансардным окном.