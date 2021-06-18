У штаті Каліфорнія завершилася відбудова вишуканого будинку з А-формою. Раніше одноповерхова будівля отримала другий поверх та оновлений фасад.
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Проєкт реконструкції належить одному із найвідоміших архітекторів Лос-Анджелеса Робу Діасу.
Стильний фасад / Фото Сontemporist
У будинку влаштували неймовірний передпокій, наповнений дерев'яними деталями. Тут розмістили дерев'яний консольний стіл, кругле дзеркало, настінні бра та білий дубовий настил.
Затишний інтер'єр / Фото Сontemporist
Обідня зона з дерев'яною лавкою в одному кінці відокремлює вітальню від кухні. Великі розсувні скляні двері відкривають простір у двір.
Шикарний простір / Фото Сontemporist
Затишний дворик, створений для розваг, має місце обіду на відкритому повітрі. Тут також висадили понад 500 рослин, які додають двору пишну текстуру та приватність.
Чарівний дім / Фото Сontemporist
У будинку також є сонячна кімната зі скляними стінами та мансардним вікном.