Бельгийские студии BuroLandschap и De Gregorio & Partners разработали круговую велосипедную дорожку под названием "Велосипед сквозь деревья" как часть велосипедной инфраструктуры в провинции Лимбург. Дорожка расположена на высоте 10 метров над землей. Больше о велосипедной дорожке в лесу – читайте в материале.

Дорожка расположена в заповеднике Пейвен, пишет Dezeen.

Разместить дорожку на высоте 10 метров над землей решили для того, чтобы велосипедисты смогли увидеть верхушки деревьев.



Велосипедная дорожка в форме круга прямо посреди леса / Фото Dezeen

Сооружение само по себе состоит из двойного круга диаметром 100 метров. Его ширина – 3 метра. Дорожка имеет почти 700 метров в длину.



Дорожка уже пользуется большой популярностью / Фото Dezeen

Дорожку делали из металла и не использовались бетон, а для того, чтобы минимизировать вырубку леса, само строительство происходило с помощью одного крана. Те деревья, которые все же пришлось срубить, были использованы для создания зоны отдыха.



Срубленное дерево использовали для обустройства зон отдыха / Фото Dezeen

Создается впечатление, будто посетители снова становятся детьми. Мы часто видим людей, которые ездят несколько раз. Более того, поездка на 600 метров является достаточно приятной и не слишком сложной,

– рассказал один из проектантов.

Велосипедная дорожка также сопряжена с общей велосипедной инфраструктурой региона.

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