Велосипедна поїздка по деревах: в Бельгії відкрили дивну велосипедну доріжку – фото
Бельгійські студії BuroLandschap та De Gregorio & Partners розробили кругову велосипедну доріжку під назвою "Велосипед крізь дерева" як частина велосипедної інфраструктури в провінції Лімбург. Доріжка розташована на висоті 10 метрів над землею. Більше про велосипедну доріжку в лісі – читайте в матеріалі.
Доріжка розташована в заповіднику Пейвен, пише Dezeen.
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Розмістити доріжку на висоті 10 метрів над землею вирішили для того, щоб велосипедисти змогли побачити верхівки дерев.
Велосипедна доріжка у формі кола просто посеред лісу / Фото Dezeen
Споруда сама по собі складається з подвійного кола діаметром 100 метрів. Його ширина – 3 метри. Доріжка має майже 700 метрів у довжину.
Зрубане дерево використали для облаштування зон відпочинку / Фото Dezeen
Доріжку робили з металу та не використовували бетон, а для того, щоб мінімізувати вирубку лісу, саме будівництво відбувалось за допомогою лише одного крану. Ті дерева, які все ж довелось зрубати, були використані для створення зони відпочинку.
Доріжка вже користується великою популярністю / Фото Dezeen
Складається враження, ніби відвідувачі знову стають дітьми. Ми часто бачимо людей, які їздять кілька разів. Більше того поїздка на 600 метрів є досить приємною і не надто складною,
– розповів один з проєктантів.
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Велосипедна доріжка також поєднана з загальною велосипедною інфраструктурою регіону.
Дивіться більше фото кругової доріжки в Бельгії:
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