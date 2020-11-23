Бельгійські студії BuroLandschap та De Gregorio & Partners розробили кругову велосипедну доріжку під назвою "Велосипед крізь дерева" як частина велосипедної інфраструктури в провінції Лімбург. Доріжка розташована на висоті 10 метрів над землею. Більше про велосипедну доріжку в лісі – читайте в матеріалі.

Доріжка розташована в заповіднику Пейвен, пише Dezeen.

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Розмістити доріжку на висоті 10 метрів над землею вирішили для того, щоб велосипедисти змогли побачити верхівки дерев.



Велосипедна доріжка у формі кола просто посеред лісу / Фото Dezeen

Споруда сама по собі складається з подвійного кола діаметром 100 метрів. Його ширина – 3 метри. Доріжка має майже 700 метрів у довжину.



Зрубане дерево використали для облаштування зон відпочинку / Фото Dezeen

Доріжку робили з металу та не використовували бетон, а для того, щоб мінімізувати вирубку лісу, саме будівництво відбувалось за допомогою лише одного крану. Ті дерева, які все ж довелось зрубати, були використані для створення зони відпочинку.



Доріжка вже користується великою популярністю / Фото Dezeen

Складається враження, ніби відвідувачі знову стають дітьми. Ми часто бачимо людей, які їздять кілька разів. Більше того поїздка на 600 метрів є досить приємною і не надто складною,

– розповів один з проєктантів.

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Велосипедна доріжка також поєднана з загальною велосипедною інфраструктурою регіону.

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