При покупке собственной квартиры существует много возможностей сэкономить. Одна из них – возвращение пенсионного сбора, который инвестор платит в государственный бюджет. Такая опция касается украинцев, которые впервые покупают квартиру, а сумма возвращенных денег иногда достигает 26 тысяч гривен.

Почти три четверти покупателей недвижимости совершают покупку впервые, сообщает Дом 24.

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Около 70% наших клиентов покупают квартиры впервые. Именно на них распространяется возможность вернуть пенсионный сбор, который составляет от 7 до 26 тысяч гривен,

– отмечает руководитель отдела продаж Lev Development Иванна Иванков.

Как вернуть часть денег с покупки квартиры

Законодательство

Этот пункт касается лиц, которые покупают квартиру впервые / Фото Unsplash

Согласно пункту 9 статьи 1 Закона Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" от уплаты такого сбора освобождаются государственные предприятия, учреждения и организации, которые приобретают недвижимое имущество за счет бюджетных средств, учреждений и организаций иностранных государств, пользующихся иммунитетами и привилегиями согласно законам и международным договорам Украины.

Нюансы

Существует несколько нюансов / Фото Unsplash

Возврат денег возможен только если нотариус вынужден соблюсти все формальности.

Так, по словам адвоката, вам необходимо документальное подтверждение уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи недвижимого имущества. Копия такой платежной доверенности хранится у нотариуса, удостоверившего договор

Процедура возврата налога осуществляется по представлению органов, контролирующих поступление поступлений бюджета-Государственной фискальной службы. Следовательно, чтобы вернуть автоматически уплаченный пенсионный сбор, необходимо действовать самостоятельно.

Инструкция по возврату денег

Придется обратиться в суд / Фото Unsplash

Как отмечает адвокат Андрей Стецик, необходимо:

Сохранить копию документа об уплате "пенсионного" сбора (можно попросить при оплате распечатать дополнительный экземпляр).

Получить в государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество информационную справку по идентификационным данным физического лица, что будет свидетельствовать о том, что другого недвижимого имущества нет.

Обратиться в Управление Пенсионного фонда с заявлением о возврате безосновательно уплаченных денег, тогда получить отказ в удовлетворении заявления. Именно отказ Пенсионного фонда является основанием для обращения в суд.

Подать исковое заявление о возврате безосновательно уплаченных средств в окружной административный суд в течение 6 месяцев с момента получения отказа от управления пенсионного фонда.

Результат

Такой спор будет рассмотрен в упрощенном исковом производстве без вызова сторон, а значит, ходить в суд не придется,

– рассказывает адвокат.

Учитывая значительную загруженность судов первой инстанции процесс рассмотрения может занять до 4 месяцев, добавив еще время на подготовку документов, в частности, переписка с пенсионным фондом, примерно за 6 месяцев можно получить решение о возврате безосновательно уплаченных денег.

В результате вы получите свои деньги / Фото Unsplash

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После этого плательщик должен подать в государственное казначейство заявление и представление не позднее 30 календарных дней вместе с оригиналом или копией документа на перевод, или бумажной копией электронного расчетного документа, которые подтверждают перечисление средств в бюджет и получить деньги обратно.