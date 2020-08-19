Під час купівлі власної квартири існує багато можливостей зекономити. Одна з них – повернення пенсійного збору, який інвестор платить до державного бюджету. Така опція стосується українців, які вперше купують квартиру, а сума повернених грошей подекуди сягає 26 тисяч гривень.

Майже три чверті покупців нерухомості роблять покупку вперше, повідомляє Дім 24.

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Близько 70% наших клієнтів купують квартири вперше. Саме на них розповсюджується можливість повернути пенсійний збір, який складає від 7 до 26 тисяч гривень,

– зазначає керівник відділу продажів Lev Development Іванна Іванків.

Як повернути частину грошей з купівлі квартири

Законодавство



Цей пункт стосується осіб, які купують квартиру вперше / Фото Unsplash

Згідно з пунктом 9 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від сплати такого збору звільняються державні підприємства, установи та організації, що купують нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України.

Нюанси



Існує кілька нюансів / Фото Unsplash

Повернення грошей можливе лише якщо нотаріус змушений дотримався усіх формальностей.

Так, за словами адвоката, вам необхідне документальне підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна. Копія такого платіжного доручення зберігається в нотаріуса, який посвідчив договір

Процедура повернення податку здійснюється за поданням органів, що контролюють надходження надходжень бюджету – державної фіскальної служби. Відтак, аби повернути автоматично сплачений пенсійний збір, необхідно діяти самостійно.

Інструкція з повернення грошей



Доведеться звернутись до суду / Фото Unsplash

Як зазначає адвокат Андрій Стецик, необхідно:

Зберегти копію документа про сплату "пенсійного" збору (можна попросити при оплаті видрукувати додатковий примірник).

Отримати в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інформаційну довідку за ідентифікаційними даними фізичної особи, що буде свідчити про те, що іншого нерухомого майна немає.

3️вернутися до управління пенсійного фонду з заявою про повернення безпідставно сплачених грошей, тоді отримати відмову у задоволенні заяви. Саме відмова пенсійного фонду є підставою для звернення до суду.

Подати позовну заяву про повернення безпідставно сплачених коштів до окружного адміністративного суду протягом 6 місяців з моменту отримання відмови від управління пенсійного фонду.

Результат

Такий спір буде розглянуто у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін, а отже, ходити до суду не доведеться,

– розповідає адвокат.

Враховуючи значну завантаженість судів першої інстанції процес розгляду може зайняти до 4 місяців, додавши ще час на підготовку документів, зокрема, листування з пенсійним фондом, приблизно за 6 місяців можна отримати рішення про повернення безпідставно сплачених грошей.



В результаті ви отримаєте свої гроші / Фото Unsplash

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Після цього платник має подати до державного казначейства заяву та подання не пізніше 30 календарних днів разом з оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету і отримати гроші назад.