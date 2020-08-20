Архитектурная фирма TRU Architects спроектировала односемейный дом с пятью этажами на площади лишь 95 квадратных метров в одном из плотно заселенных жилых микрорайонов в Сеуле. Впрочем сам дом имеет довольно странную форму.

Владелец назвал свой дом "Астероид Саданга" в честь астероида "B612" из романа "Маленький принц", из-за малой площади земельного участка, на котором стоит само жилище, пишет Archdaily.

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Даже такая небольшая площадь земли в Сеуле стоит очень дорого, поэтому владелец построил такое помещение для собственной семьи и своих родителей.



Дом сужается с каждым этажом вверх / Фото Archdaily

Именно поэтому, архитекторы разрабатывали отдельные пространства для обеих семей, чтобы обеспечить приватностью всех. На первом этаже есть семейная столовая, а на втором – спальня родителей.



В Сеуле очень дорогое жилье / Фото Archdaily

При этом спальня супругов располагается на третьем этаже, а гостиная – на четвертом. Пятый этаж предназначен для детей, а крыша – это сбор всех членов семьи. Каждый этаж имеет свою открытую зону, чтобы жители могли наслаждаться свежим воздухом, не спускаясь на первый этаж.

Также на первом этаже есть задний двор для зоны гриля и выращивания овощей.



Крыша имеет небольшую площадь и служит местом сбора для членов семьи / Фото Archdaily

Мы спроектировали "вороно-ступенчатый фронтон" с наклонной стеной, чтобы максимизировать площадь фасада, и одновременно обеспечить жителей просторными комнатами. Гараж здесь сделан в крутом изгибе стены,

- рассказали архитекторы.



Гараж здесь обустроен прямо в изгибе здания / Фото Archdaily

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Для внешнего материала использовали теплый оранжевый кирпич, чтобы слиться с окружающими домами.