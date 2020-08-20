Вертикальний будинок: в Південній Кореї пара збудувала сімейне житло дивної форми – фото
Архітектурна фірма TRU Architects спроєктувала односімейний будинок з п'ятьма поверхами на площі лише 95 квадратних метрів в одному з щільно заселених житлових мікрорайонів в Сеулі. Втім сам будинок має доволі дивну форму.
Власник назвав свій будинок "Астероїд Саданга" в честь астероїда "B612" з роману "Маленький принц", через малу площу земельної ділянки, на якій стоїть саме житло, пише Archdaily.
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Навіть така невеличка площа землі в Сеулі коштує дуже дорого, тож власник збудував таке приміщення для власної сім'ї та своїх батьків.
Будинок звужується з кожним поверхом догори / Фото Archdaily
Саме тому, архітектори розробляли окремі простори для обидвох сімей, щоб забезпечити приватністю усіх. На першому поверсі є сімейна їдальня, а на другому – спальня батьків.
В Сеулі дуже дороге житло / Фото Archdaily
Натомість спальня подружжя розташовується на третьому поверсі, а вітальня – на четвертому. П'ятий поверх призначений для дітей, а дах – це збір усіх членів родини. Кожен поверх має свою відкриту зону, щоб мешканці могли насолоджуватися свіжим повітрям, не спускаючись на перший поверх.
Також на першому поверсі є задній двір для зони грилю та вирощування овочів.
Дах має невеличку площу та служить місцем збору для членів сім'ї / Фото Archdaily
Ми спроєктували "вороно-ступеневий фронтон" з похилою стіною, щоб максимізувати площу фасаду, та водночас забезпечити мешканців просторими кімнатами,
– розповіли архітектори.
Гараж тут облаштований просто у вигині будівлі / Фото Archdaily
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