Архітектурна фірма TRU Architects спроєктувала односімейний будинок з п'ятьма поверхами на площі лише 95 квадратних метрів в одному з щільно заселених житлових мікрорайонів в Сеулі. Втім сам будинок має доволі дивну форму.

Власник назвав свій будинок "Астероїд Саданга" в честь астероїда "B612" з роману "Маленький принц", через малу площу земельної ділянки, на якій стоїть саме житло, пише Archdaily.

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Навіть така невеличка площа землі в Сеулі коштує дуже дорого, тож власник збудував таке приміщення для власної сім'ї та своїх батьків.



Будинок звужується з кожним поверхом догори / Фото Archdaily

Саме тому, архітектори розробляли окремі простори для обидвох сімей, щоб забезпечити приватністю усіх. На першому поверсі є сімейна їдальня, а на другому – спальня батьків.



В Сеулі дуже дороге житло / Фото Archdaily

Натомість спальня подружжя розташовується на третьому поверсі, а вітальня – на четвертому. П'ятий поверх призначений для дітей, а дах – це збір усіх членів родини. Кожен поверх має свою відкриту зону, щоб мешканці могли насолоджуватися свіжим повітрям, не спускаючись на перший поверх.

Також на першому поверсі є задній двір для зони грилю та вирощування овочів.



Дах має невеличку площу та служить місцем збору для членів сім'ї / Фото Archdaily

Ми спроєктували "вороно-ступеневий фронтон" з похилою стіною, щоб максимізувати площу фасаду, та водночас забезпечити мешканців просторими кімнатами,

– розповіли архітектори.



Гараж тут облаштований просто у вигині будівлі / Фото Archdaily

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Для зовнішнього матеріалу використовували теплу помаранчеву цеглу, щоб злитись з навколишніми будинками.