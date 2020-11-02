Архитектурная студия Rojkind Arquitectos представила дизайн курортного отеля в штате Валле-де-Гуадалупе, который славится производством вина. Новый туристический хаб построят на 28 хозяйствах, а курорт предложит бассейн, смотровые площадки, дегустацию вина и классические гостиничные услуги. Больше о "винном" курорте из Мексики – читайте в материале.

Проект находится на стадии согласования, пишет Dezeen.

Отель разместят прямо на склоне холмов, на вершине которых разместят винодельню, ресторан и бассейны.



Сегодня на холме стоят лишь несколько вилл / Фото Dezeen

На визуализации видны некоторые резиденции и сам комплекс, которые вместе сочетаются с зеленью и больших камней на склоне.

Сам курорт будет железобетонной конструкцией, которую покроют выжженный глиняным кирпичом. Винный завод, который составляет сердце проекта, будет также круглим зданием.



Всего здесь есть 3 холма / Фото Dezeen

На территории курорта установят большой криволинейный бассейн, тогда как дополнительные меньше и круглые бассейны будут установлены на верхних этажах.



Бассейн – одна из особенностей курорта / Фото Dezeen

Ресторан будет стоять на вершине холма и имеет наклонные зеленые стены, которые, как бут то вырастают из ландшафта. Внутри входы вокруг внутреннего дворика будут лукообразными.



Пока неизвестно какую площадь будет курорт / Фото Dezeen