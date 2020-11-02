Архітектурна студія Rojkind Arquitectos представила дизайн курортного готелю у штаті Валле-де-Гвадалупе, який славиться виробництвом вина. Новий туристичний хаб побудують на 28 господарствах, а курорт запропонує басейн, оглядові майданчики, дегустацію вина та класичні готельні послуги. Більше про "винний" курорт з Мексики – читайте в матеріалі.

Проєкт перебуває на стадії погодження, пише Dezeen.

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Готель розмістять просто на схилі пагорбів, на вершині яких, розмістять виноробню, ресторан та басейни.



Сьогодні на пагорбі стоять лише кілька вілл / Фото Dezeen

На візуалізаціях видно деякі резиденції та сам комплекс, які разом поєднуються із зеленню та великим камінням на схилі.

Сам курорт буде залізобетонною конструкцією, яку покриють випаленою глиняною цеглою. Винний завод, який складає серце проєкту, буде також круглою будівлею.



Загалом тут є 3 пагорби / Фото Dezeen

На території курорту встановлять великий криволінійний басейн, тоді як додаткові менші та круглі басейни будуть встановлені на вищих поверхах.



Басейн – одна з особливостей курорту / Фото Dezeen

Ресторан буде на вершині пагорба і має похилі зелені стіни, які, ніби виростають з ландшафту. Всередині входи навколо внутрішнього дворика будуть цибулеподібними.

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Поки невідомо яку площу матиме курорт / Фото Dezeen