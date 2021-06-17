Эфемерная инсталляция – это миниатюрный скульптурный лес, состоящий из более 1200 лесных саженцев.
Интересно Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3
Растения вложенные в перевернутый купол, который образует металлический каркас.
Удивительный зеленый купол / Фото Archdaily
Проект поразил всех гостей выставки в Филедельфии. Когда она завершится, Kokedama Forest станет частью коллекции в NorthPark Center в Далласе.
Уголок природы, который можно создать в любом месте / Фото Archdaily
По мнению дизайнеров, их проект позволит насаждать природу в любых местах и распространять в обществе идею ухода за растениями.