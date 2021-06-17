Висячие растения: в Филадельфии создадут фантастическую инсталляцию

Студия Nomad решила создать уникальную садовую установку. Kokedama Forest Installation – это невероятный проект, который может найти свое продолжение в любом городе.

Эфемерная инсталляция – это миниатюрный скульптурный лес, состоящий из более 1200 лесных саженцев.

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Растения вложенные в перевернутый купол, который образует металлический каркас.

Удивительный зеленый купол / Фото Archdaily

Проект поразил всех гостей выставки в Филедельфии. Когда она завершится, Kokedama Forest станет частью коллекции в NorthPark Center в Далласе.

Уголок природы, который можно создать в любом месте / Фото Archdaily

По мнению дизайнеров, их проект позволит насаждать природу в любых местах и распространять в обществе идею ухода за растениями.