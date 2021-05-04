Архитекторы из Techné Architects сделали новый взгляд на повторное использование материалов при обновлении паба в отеле Prahran в Мельбурне.

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Им удалось создать игривое инновационное пространство с помощью труб. На создание нетипичного фасада ушло 40 тонн бетонных дренажных труб.

Трубы – элемент всех пространств паба / Фото Yankodesign

Трубы выполняют не только эстетическое, но и функциональное назначение – каждая труба является местом для столика отдельной компании. Особенно разделение пространства стало актуальным во время пандемии.

Дизайн, который навсегда остается в памяти / Фото Yankodesign

Внутри дизайнеры тоже решили использовать тонкие металлические трубы. Это позволило сохранить стиль и добавить пространству уникальности.

Этот ресторан – прекрасный пример, как убить сразу двух зайцев: повторно использовать материалы для экологичности и создать уникальное место, куда хочется возвращаться.