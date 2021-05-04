Архітектори з Techné Architects зробили новий погляд на повторне використання матеріалів під час оновлення пабу в готелі Prahran у Мельбурні.

Цікаво Функціональний затишок: як виглядатимуть воркспейси після пандемії

Їм вдалося створити грайливий інноваційний простір за допомогою труб. На створення нетипового фасаду пішло 40 тонн бетонних дренажних труб.

Труби – елемент усіх просторів пабу / Фото Yankodesign

Труби виконують не лише естетичне, а й функціональне призначення – кожна труба є місцем для столика окремої компанії. Особливо поділ простору став актуальним під час пандемії.

Дизайн, який назавжди залишається у пам'яті / Фото Yankodesign

Всередині дизайнери теж вирішили використати тонкі металеві труби. Це дозволило зберегти стиль та додати простору унікальності.

Цей паб – чудовий приклад, як вбити одразу двох зайців: повторно використати матеріали для екологічності та створити унікальне місце, куди хочеться повертатися.