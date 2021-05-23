Домик сделан на возвышенности по аналогии домиков, которые строят на дереве для детей. Это замечательное пространство для детей, ведь здесь обустроена игровая площадка с несколькими маршрутами. Здесь есть и другие детские развлечения: пожарный столб, горка, качели, сетчатое кровать, скалолазка. Сам вид домика стал воплощением детской мечты.

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Небольшая хижина имеет площадь 20 квадратных метров.

Прекрасный проект / Фото Аrchdaily

Основа дома – это скрытые металлические винты, предоставляющие опору колоннам и балкам. Вершину дома обрамляет каркас с панелями, которые окрашены в черный цвет.



Невероятное место / Фото Аrchdaily

Невероятный проект построен студией Gonçalo Marrote.



Место для отдыха / Фото Аrchdaily

Дом под названием Кассиопея – мечта дома на дереве, которая родилась в саду без деревьев. Это невероятный приют для детей и взрослых и отличный способ отдыха от виртуального мира.