Воплощение мечты за небольшой бюджет: уютный дом, который прекрасно впишется в любую локацию

Небольшое функциональное жилье понемногу завоевывает свою долю рынка недвижимости. Какой вариант уютного домика предлагает студия iHouse – смотрите в материале.

ZGZ House – это функциональный дом площадью 108 квадратных метров, который может стать как временным убежищем на уикенд, так и постоянным пристанищем.

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Команда iHouse стремилась создать дом, в котором приятно отдыхать и проводить время. Кроме того, в планах также было сделать акцент на рациональном использовании ресурсов и возможности установки дома в любой локации.

Минималистичный уют / Фото Archdaily

По мнению дизайнеров, будущее архитектурных сооружений заключается в конструкциях, которые не надо производить на месте, а можно заказать на заводе. Кроме того, время для строительства таких конструкций значительно меньше, чем строительство дома из бетона.

Панорамный выход на террасу / Фото Archdaily

В доме есть кухня, ванная, гостиная и спальни. Бюджет сооружения, функциональность и красивый дизайн делают его прекрасным решением для небольшого частного дома.

Сказка в лесу / Фото Archdaily