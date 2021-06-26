Воплощение мечты за небольшой бюджет: уютный дом, который прекрасно впишется в любую локацию
Источник:Archdaily
Небольшое функциональное жилье понемногу завоевывает свою долю рынка недвижимости. Какой вариант уютного домика предлагает студия iHouse – смотрите в материале.
ZGZ House – это функциональный дом площадью 108 квадратных метров, который может стать как временным убежищем на уикенд, так и постоянным пристанищем.
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Команда iHouse стремилась создать дом, в котором приятно отдыхать и проводить время. Кроме того, в планах также было сделать акцент на рациональном использовании ресурсов и возможности установки дома в любой локации.
Минималистичный уют / Фото Archdaily
По мнению дизайнеров, будущее архитектурных сооружений заключается в конструкциях, которые не надо производить на месте, а можно заказать на заводе. Кроме того, время для строительства таких конструкций значительно меньше, чем строительство дома из бетона.
Панорамный выход на террасу / Фото Archdaily
В доме есть кухня, ванная, гостиная и спальни. Бюджет сооружения, функциональность и красивый дизайн делают его прекрасным решением для небольшого частного дома.
Сказка в лесу / Фото Archdaily