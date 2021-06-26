ZGZ House – це функціональний будинок площею 108 квадратних метрів, який може стати як тимчасовим притулком на вікенд, так і постійним прихистком.

Цікаво Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3

Команда iHouse прагнула створити будинок, в якому приємно відпочивати та проводити час. Окрім того, в планах також було зробити акцент на раціональному використанні ресурсів та можливості встановлення будинку у будь-якій локації.

Мінімалістичний затишок / Фото Archdaily

На думку дизайнерів, майбутнє архітектурних споруд полягає у конструкціях, які не треба виготовляти на місці, а можна замовити на заводі. Окрім того, час для будівництва таких конструкцій значно менший, аніж зведення будинку з бетону.

Панорамний вихід на терасу / Фото Archdaily

В будинку є кухня, ванна, вітальня та спальні. Бюджет споруди, функціональність та красивий дизайн роблять її прекрасним рішенням для невеликого приватного будинку.

Казка серед лісу / Фото Archdaily